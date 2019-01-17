Скачать
Четверг, 17.01.2019
Ювентус победил Милан в матче за Суперкубок Италии
Ювентус победил Милан в матче за Суперкубок Италии
Свитолина обыграла обидчицу Козловой и пробила в третий круг Australian Open
Свитолина обыграла обидчицу Козловой и пробила в третий круг Australian Open
Официально: Кроуфорд и Хан назвали дату боя
Официально: Кроуфорд и Хан назвали дату боя
Фран Соль - игрок киевского Динамо
Фран Соль - игрок киевского Динамо

Суркис рассказал подробности перехода Соля в Динамо

Суркис рассказал подробности перехода Соля в Динамо
11:11 Сегодня Телеграф ФК Динамо

Новости спорта: Президент Динамо рассказал, что испанский форвард сам выразил огромное желание играть за киевский клуб.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал покупку испанского нападающего Франа Соля.

"Мы давно следили за этим футболистом. Можно сказать, что уже год наши селекционеры его отслеживали. Мы хотели его пригласить еще летом, но тогда у нас это не получилось, прежде всего, потому что Виллем II не хотел отпускать. Ему предлагали перейти в клуб из английской Премьер-лиги, но он по каким-то причинам не перешел. Он изъявил желание приехать к нам – это дорогого стоит".

"Разумеется, теперь мы ждем от него то, ради чего мы его пригласили – голов. Мнение наших селекционеров была однозначной: это футболист, который сразу может помочь команде в том аспекте, в котором мы, к сожалению, нуждались в этом сезоне – у нас очень хромала результативность. Поэтому приобретение Соля очень ценно для нас, и я очень доволен, что нам удалось этот трансфер осуществить".

Украинец Швед попал в сферу интересов турецкого гранда

"Форвард – это была позиция, которую обязательно нужно было усилить. У нас есть нападающие, но они молоды, и мы не можем предсказать, когда они заиграют. Поэтому это очень важный футболист. Надеюсь, ему не нужно много времени на адаптацию, так как он уже в зрелом возрасте. Думаю, в четверг он отправится на сборы в Испанию и с первых матчей начнет демонстрировать свой уровень".

"Я думаю, что мы не будем останавливаться на этом подписании, и, возможно, нам удастся еще кого-то приобрести или арендовать с правом выкупа. Задачи мы ставим серьезные, поэтому должны быть укомплектованы также серьезно. Что касается других позиций, Александр Хацкевич не считает, что нам кто-то остро необходим, в целом мы укомплектованы. Но если смотреть на возраст футболистов, то это вызывает опасения".

Стали известны условия контракта Соля с Динамо

"Многие писали и о других нападающих, но мы целенаправленно работали конкретно по Солю. Мы много работали, и я в том числе, и футболист также очень хотел играть в Динамо. Это вызывает у меня огромное уважение. Нам было непросто договориться с нидерландским клубом. Когда мы продаем футболиста, тоже хотим заработать больше, а кто-то хочет купить дешевле. Это нормально, это рынок. На это никто не обижается, и все стороны вели себя достаточно цивилизованно и спокойно", – приводит слова Суркиса пресс-служба киевлян.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Игорь Суркис, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Фран Соль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ювентус победил Милан в матче за Суперкубок Италии
02 Биатлон. Состав сборной Украины на мужской и женский спринт в Рупольдинге
03 Хоккей. Женская сборная Украины победила команду Бельгии
04 Кравец помог Леганесу обыграть Реал в Кубке Испании
05 Феерическое выступление американской гимнастки "взорвало" сеть (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь