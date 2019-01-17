Суркис рассказал подробности перехода Соля в Динамо

Новости спорта: Президент Динамо рассказал, что испанский форвард сам выразил огромное желание играть за киевский клуб.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал покупку испанского нападающего Франа Соля.

"Мы давно следили за этим футболистом. Можно сказать, что уже год наши селекционеры его отслеживали. Мы хотели его пригласить еще летом, но тогда у нас это не получилось, прежде всего, потому что Виллем II не хотел отпускать. Ему предлагали перейти в клуб из английской Премьер-лиги, но он по каким-то причинам не перешел. Он изъявил желание приехать к нам – это дорогого стоит".

"Разумеется, теперь мы ждем от него то, ради чего мы его пригласили – голов. Мнение наших селекционеров была однозначной: это футболист, который сразу может помочь команде в том аспекте, в котором мы, к сожалению, нуждались в этом сезоне – у нас очень хромала результативность. Поэтому приобретение Соля очень ценно для нас, и я очень доволен, что нам удалось этот трансфер осуществить".

"Форвард – это была позиция, которую обязательно нужно было усилить. У нас есть нападающие, но они молоды, и мы не можем предсказать, когда они заиграют. Поэтому это очень важный футболист. Надеюсь, ему не нужно много времени на адаптацию, так как он уже в зрелом возрасте. Думаю, в четверг он отправится на сборы в Испанию и с первых матчей начнет демонстрировать свой уровень".

"Я думаю, что мы не будем останавливаться на этом подписании, и, возможно, нам удастся еще кого-то приобрести или арендовать с правом выкупа. Задачи мы ставим серьезные, поэтому должны быть укомплектованы также серьезно. Что касается других позиций, Александр Хацкевич не считает, что нам кто-то остро необходим, в целом мы укомплектованы. Но если смотреть на возраст футболистов, то это вызывает опасения".

"Многие писали и о других нападающих, но мы целенаправленно работали конкретно по Солю. Мы много работали, и я в том числе, и футболист также очень хотел играть в Динамо. Это вызывает у меня огромное уважение. Нам было непросто договориться с нидерландским клубом. Когда мы продаем футболиста, тоже хотим заработать больше, а кто-то хочет купить дешевле. Это нормально, это рынок. На это никто не обижается, и все стороны вели себя достаточно цивилизованно и спокойно", – приводит слова Суркиса пресс-служба киевлян.