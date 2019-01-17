Мейвезер посетил раздевалку Ювентуса после матча за Суперкубок Италии

Новости спорта: Легендарный боксер сфотографировался с не менее легендарными футболистами.

Туринский Ювентус в рамках Суперкубка Италии обыграл Милан со счетом 1:0, единственный гол забил фоврард "старой синьоры" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду.

Американский непобежденный боксер Флойд Мейвезер-младший лично посетил раздевалку туринской команды и поздравил их с завоеванным титулом.

Во время своего визита он сделал фото вместе героем поединка Роналду, Джорджо Кьелллини, Миралемом Пьяничем и другими, а также с самим Суперкубком Италии.

Отметим, что Пакьяо и Флойд могут вновь встретиться на ринге.

Также посмотрите, как Роналду отреагировал на свой первый трофей в Ювентусе.