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Мейвезер посетил раздевалку Ювентуса после матча за Суперкубок Италии

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Мейвезер посетил раздевалку Ювентуса после матча за Суперкубок Италии
11:47 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Ювентус

Новости спорта: Легендарный боксер сфотографировался с не менее легендарными футболистами.

Туринский Ювентус в рамках Суперкубка Италии обыграл Милан со счетом 1:0, единственный гол забил фоврард "старой синьоры" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду.

Американский непобежденный боксер Флойд Мейвезер-младший лично посетил раздевалку туринской команды и поздравил их с завоеванным титулом.

Во время своего визита он сделал фото вместе героем поединка Роналду, Джорджо Кьелллини, Миралемом Пьяничем и другими, а также с самим Суперкубком Италии.

Кьеллини: Роналду часто забивал Ювентусу и много раз разрушал мои мечты

Отметим, что Пакьяо и Флойд могут вновь встретиться на ринге.

Также посмотрите, как Роналду отреагировал на свой первый трофей в Ювентусе.

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ФК Ювентус, Бокс, Флойд Мейвезер, Футбол, Новости футбола, Новости бокса.
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