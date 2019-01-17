Соль рассказал, ради чего он перешел в Динамо

Новости спорта: Новичок киевлян заявил, что больше всего в футболе любит забивать голы.

Испанский нападающий Фран Соль прокомментировал свой переход в киевское Динамо.

"Больше всего в футболе я люблю забивать голы. И в Динамо я пришел именно ради этого. Хотелось бы забивать как можно больше, чтобы помочь своей новой команде в Лиге Европы, где "бело-синие" ставят высокие цели, а также в чемпионате Украины, где еще не все потеряно в борьбе за чемпионство", – цитирует Соля официальный сайт Динамо.

Напомним, Фран Соль стал игроком Динамо 17 января, клуб подписал с игроком контракт на 5 лет.

Испанец является воспитанником мадридского Реала. В текущем сезоне 26-летний испанец провел 20 матчей за Виллем II и забил 17 голов.

Ранее сообщалось, что сделка по Солю могла сорваться из-за голландского клуба, но все обошлось.