Карпаты повесили ценник на Шведа

Новости спорта: ФК Карпаты оценили Марьана Шведа в €2,27 миллиона.

Львовские "Карпаты" готовы продать своего 21-летнего вингера Марьяна Шведа за €2,27 миллиона.

Сообщается, что именно за эту сумму подписать украинца предложили шотландскому "Селтику". Клуб из Глазго вступит в борьбу за игрока в том случае, если успеет сократить состав команды до конца месяца.

Ранее сообщалось, что Шведом интересуется "Динамо". Но "Карпаты" не могут договориться с киевским клубом о цене украинца.

В текущем сезоне Швед провел за "Карпаты" 18 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с львовянами действителен до лета 2020-го года.