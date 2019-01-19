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Карпаты повесили ценник на Шведа

Карпаты повесили ценник на Шведа
01:11 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Карпаты

Новости спорта: ФК Карпаты оценили Марьана Шведа в €2,27 миллиона.

Львовские "Карпаты" готовы продать своего 21-летнего вингера Марьяна Шведа за €2,27 миллиона.

Сообщается, что именно за эту сумму подписать украинца предложили шотландскому "Селтику". Клуб из Глазго вступит в борьбу за игрока в том случае, если успеет сократить состав команды до конца месяца.

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Ранее сообщалось, что Шведом интересуется "Динамо". Но "Карпаты" не могут договориться с киевским клубом о цене украинца.

В текущем сезоне Швед провел за "Карпаты" 18 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с львовянами действителен до лета 2020-го года.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Марьян Швед.
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