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Спортдир Боруссии Д рассказал о будущем Санчо

Спортдир Боруссии Д рассказал о будущем Санчо
12:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Полузащитник Боруссии Джейдон Санчо будет продолжать выступать за клуб из Дортмунда.

Спортивный директор дортмундской Боруссии Михаэль Цорк выразил уверенность, что англичанин Джейдон Санчо будет выступать в составе "шмелей" в следующем сезоне.

"Санчо — очень талантливый футболист. Уверены, он продолжит выступать в составе дортмундской Боруссии в следующем сезоне и продолжит профессиональный рост", — цитирует Цорка ESPN.

По данным СМИ, в услугах Санчо заинтересованы такие клубы, как Барселона, Бавария, Реал, ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

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В текущем сезоне 18-летний полузащитник принял участие в 17 матчах Боруссии в чемпионате Германии, записал на свой счет 6 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что дортмундский клуб больше не будет продавать игроков в Баварию.

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ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Джейдон Санчо.
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