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Скандальный легионер Динамо хочет вернуться на родину

Скандальный легионер Динамо хочет вернуться на родину
13:03 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Парагвайский футболист Динамо Дерлис Гонсалес, который сейчас выступает за Сантос хочет вернуться в Парагвай.

Парагвайский полузащитник Динамо Дерлис Гонсалес может сменить клубную прописку в ближайшее время. Игрок, который сейчас выступает на правах аренды в бразильском Сантосе, заинтересовал чемпиона Парагвая Олимпию из Асунсьона. Об этом сообщает Futgol 970.

Дерлис Гонсалес намерен покинуть Сантос, поскольку не может адаптироваться в Бразилии, а также не получает зарплату вовремя.

В текущем сезоне в рамках чемпионата Бразилии Гонсалес сыграл за Сантос в 16 матчах. Напомним, контракт Динамо с парагвайцем рассчитан до лета 2020 года.

"Должны помочь": Буяльский - о переходе Соля в Динамо

Ранее сообщалось, что Динамо подписало воспитанника академии Реала Франа Соля. Нападающий уже провел первую тренировку за киевлян.

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ФК Динамо (Киев), ФК Сантос, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Дерлис Гонсалес.
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