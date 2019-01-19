Скандальный легионер Динамо хочет вернуться на родину

Новости спорта: Парагвайский футболист Динамо Дерлис Гонсалес, который сейчас выступает за Сантос хочет вернуться в Парагвай.

Парагвайский полузащитник Динамо Дерлис Гонсалес может сменить клубную прописку в ближайшее время. Игрок, который сейчас выступает на правах аренды в бразильском Сантосе, заинтересовал чемпиона Парагвая Олимпию из Асунсьона. Об этом сообщает Futgol 970.

Дерлис Гонсалес намерен покинуть Сантос, поскольку не может адаптироваться в Бразилии, а также не получает зарплату вовремя.

В текущем сезоне в рамках чемпионата Бразилии Гонсалес сыграл за Сантос в 16 матчах. Напомним, контракт Динамо с парагвайцем рассчитан до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что Динамо подписало воспитанника академии Реала Франа Соля. Нападающий уже провел первую тренировку за киевлян.