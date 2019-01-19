УЕФА представил мяч для плей-офф Лиги чемпионов

Новости спорта: Компания Adidas изготовила новый мяч для главного клубного турнира Европы.

Пресс-служба УЕФА представила официальный мяч компании adidas, который будет использован на стадии плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

Новый мяч от компании Adidas изготовлен в белом, красном и желтом цветах.

Официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов:

Плей-офф Лиги чемпионов начнётся с матчей 1/8 финала в феврале и марте. Путёвки в четвертьфинал турнира будут разыграны в следующих парах: «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «ПСЖ» (Франция), «Рома» (Италия) – «Порту» (Португалия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Боруссия» Д (Германия), «Аякс» (Нидерланды) – «Реал» (Испания), «Лион» (Франция) – «Барселона» (Испания), «Ливерпуль» (Англия) – «Бавария» (Германия), «Шальке-04» (Германия) – «Манчестер Сити» (Англия), «Атлетико» (Испания) – «Ювентус» (Италия).

Финальная встреча турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, на котором проводит домашние матчи «Атлетико».