УЕФА представил мяч для плей-офф Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА представила официальный мяч компании adidas, который будет использован на стадии плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

Новый мяч от компании Adidas изготовлен в белом, красном и желтом цветах.

Официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов:

Here it is!

@adidasfootball's official #UCL match ball for the knockout stages! #DareToCreate pic.twitter.com/le2eNnJL2q