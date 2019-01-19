Скачать
Суббота, 19.01.2019
Ломаченко обязали провести бой против Кроллы
Ломаченко обязали провести бой против Кроллы
Свитолина в тяжелейшем матче обыграла Шуай Чжан на Australian Open
Свитолина в тяжелейшем матче обыграла Шуай Чжан на Australian Open
Хорхе Линарес - Пабло Сезар Кано. Видео нокаута
Хорхе Линарес - Пабло Сезар Кано. Видео нокаута
Пакьяо - Бронер: результаты взвешивания
Пакьяо - Бронер: результаты взвешивания

Футбол. Расписание матчей 19 января

Футбол. Расписание матчей 19 января
14:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Представляем расписание футбольных матчей, которые пройдут 19 января.

Сегодня киевское Динамо проведет спарринг с немецким Бохумом. А вот в чемпионате Англии мы увидим яркое противостояние Арсенал - Челси. Также, узнаем, сможет ли Сульшер продолжить серию побед с Манчестер Юнайтед.

В испанской Примере мадридский Реал принимает Севилью, а в Германии Айнтрахт принимает Фрайбург.

"Должны помочь": Буяльский - о переходе Соля в Динамо

Футбол. Расписание матчей 19 января | суббота

Товарищеские матчи

17:00 Динамо Киев - Бохум

Чемпионат Англии Премьер-лига 23-й тур

14:30 Вулверхэмптон - Лестер Сити

17:00 Ман Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион

17:00 Уотфорд - Бёрнли

17:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас

17:00 Саутгемптон - Эвертон

17:00 Ньюкасл - Кардифф Сити

17:00 Борнмут - Вест Хэм Юнайтед

19:30 Арсенал - Челси

Чемпионат Испании Примера 20-й тур

17:15 Реал Мадрид - Севилья

19:30 Уэска - Атлетико Мадрид

21:45 Сельта - Валенсия

Чемпионат Германии Бундеслига 18-й тур

16:30 Айнтрахт Ф - Фрайбург

16:30 Ганновер - Вердер

16:30 Байер - Боруссия М

16:30 Штутгарт - Майнц

16:30 Аугсбург - Фортуна Д

19:30 РБ Лейпциг - Боруссия Д

Чемпионат Италии Серия А 20-й тур

16:00 Рома - Торино

19:00 Удинезе - Парма

21:30 Интер Милан - Сассуоло

Чемпионат Франции Лига 1 21-й тур

18:00 ПСЖ - Генгам

21:00 Анже - Нант

21:00 Ним - Тулуза

21:00 Монако - Страсбур

21:00 Реймс - Ницца

21:00 Бордо - Дижон

Чемпионат Португалии Примейра Лига 18-й тур

17:30 Белененсиш - Тондела

20:00 Спортинг Л - Морейренсе

22:30 Санта Клара - Маритиму

Чемпионат Нидерландов Эредивизи 18-й тур

19:30 АЗ Алкмар - Утрехт

20:45 АДО Ден Хаг - ВВВ-Венло

20:45 Зволле - Фейеноорд

21:45 Гронинген - Хераклес

Ранее сообщалось, что Динамо подписало воспитанника академии Реала Франа СоляНападающий уже провел первую тренировку за киевлян.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Челси, АПЛ, Новости футбола, ФК Динамо (Киев).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Следующий бой Усика состоится в апреле
02 Хорхе Линарес - Пабло Сезар Кано. Видео нокаута
03 Пакьяо - Бронер: гонорары боксеров
04 Пакьяо - Бронер: результаты взвешивания
05 Названы причины возможного ухода Ракицкого из Шахтера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь