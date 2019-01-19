Новости спорта: Представляем расписание футбольных матчей, которые пройдут 19 января.

Сегодня киевское Динамо проведет спарринг с немецким Бохумом. А вот в чемпионате Англии мы увидим яркое противостояние Арсенал - Челси. Также, узнаем, сможет ли Сульшер продолжить серию побед с Манчестер Юнайтед.

В испанской Примере мадридский Реал принимает Севилью, а в Германии Айнтрахт принимает Фрайбург.

Футбол. Расписание матчей 19 января | суббота

Товарищеские матчи

17:00 Динамо Киев - Бохум

Чемпионат Англии Премьер-лига 23-й тур

14:30 Вулверхэмптон - Лестер Сити

17:00 Ман Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион

17:00 Уотфорд - Бёрнли

17:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас

17:00 Саутгемптон - Эвертон

17:00 Ньюкасл - Кардифф Сити

17:00 Борнмут - Вест Хэм Юнайтед

19:30 Арсенал - Челси

Чемпионат Испании Примера 20-й тур

17:15 Реал Мадрид - Севилья

19:30 Уэска - Атлетико Мадрид

21:45 Сельта - Валенсия

Чемпионат Германии Бундеслига 18-й тур

16:30 Айнтрахт Ф - Фрайбург

16:30 Ганновер - Вердер

16:30 Байер - Боруссия М

16:30 Штутгарт - Майнц

16:30 Аугсбург - Фортуна Д

19:30 РБ Лейпциг - Боруссия Д

Чемпионат Италии Серия А 20-й тур

16:00 Рома - Торино

19:00 Удинезе - Парма

21:30 Интер Милан - Сассуоло

Чемпионат Франции Лига 1 21-й тур

18:00 ПСЖ - Генгам

21:00 Анже - Нант

21:00 Ним - Тулуза

21:00 Монако - Страсбур

21:00 Реймс - Ницца

21:00 Бордо - Дижон

Чемпионат Португалии Примейра Лига 18-й тур

17:30 Белененсиш - Тондела

20:00 Спортинг Л - Морейренсе

22:30 Санта Клара - Маритиму

Чемпионат Нидерландов Эредивизи 18-й тур

19:30 АЗ Алкмар - Утрехт

20:45 АДО Ден Хаг - ВВВ-Венло

20:45 Зволле - Фейеноорд

21:45 Гронинген - Хераклес

Ранее сообщалось, что Динамо подписало воспитанника академии Реала Франа Соля. Нападающий уже провел первую тренировку за киевлян.