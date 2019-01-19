Сегодня киевское Динамо проведет спарринг с немецким Бохумом. А вот в чемпионате Англии мы увидим яркое противостояние Арсенал - Челси. Также, узнаем, сможет ли Сульшер продолжить серию побед с Манчестер Юнайтед.
В испанской Примере мадридский Реал принимает Севилью, а в Германии Айнтрахт принимает Фрайбург.
Футбол. Расписание матчей 19 января | суббота
Товарищеские матчи
17:00 Динамо Киев - Бохум
Чемпионат Англии Премьер-лига 23-й тур
14:30 Вулверхэмптон - Лестер Сити
17:00 Ман Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион
17:00 Уотфорд - Бёрнли
17:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас
17:00 Саутгемптон - Эвертон
17:00 Ньюкасл - Кардифф Сити
17:00 Борнмут - Вест Хэм Юнайтед
19:30 Арсенал - Челси
Чемпионат Испании Примера 20-й тур
17:15 Реал Мадрид - Севилья
19:30 Уэска - Атлетико Мадрид
21:45 Сельта - Валенсия
Чемпионат Германии Бундеслига 18-й тур
16:30 Айнтрахт Ф - Фрайбург
16:30 Ганновер - Вердер
16:30 Байер - Боруссия М
16:30 Штутгарт - Майнц
16:30 Аугсбург - Фортуна Д
19:30 РБ Лейпциг - Боруссия Д
Чемпионат Италии Серия А 20-й тур
16:00 Рома - Торино
19:00 Удинезе - Парма
21:30 Интер Милан - Сассуоло
Чемпионат Франции Лига 1 21-й тур
18:00 ПСЖ - Генгам
21:00 Анже - Нант
21:00 Ним - Тулуза
21:00 Монако - Страсбур
21:00 Реймс - Ницца
21:00 Бордо - Дижон
Чемпионат Португалии Примейра Лига 18-й тур
17:30 Белененсиш - Тондела
20:00 Спортинг Л - Морейренсе
22:30 Санта Клара - Маритиму
Чемпионат Нидерландов Эредивизи 18-й тур
19:30 АЗ Алкмар - Утрехт
20:45 АДО Ден Хаг - ВВВ-Венло
20:45 Зволле - Фейеноорд
21:45 Гронинген - Хераклес
Ранее сообщалось, что Динамо подписало воспитанника академии Реала Франа Соля. Нападающий уже провел первую тренировку за киевлян.