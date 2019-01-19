Соль выйдет в старте в первом матче Динамо в 2019 году

Новости спорта: Опубликован состав Динамо на первый матч в 2019 году.

Стал известен состав киевского Динамо на первый матч в 2019 году.

Фран Соль дебютирует за Динамо в контрольной игре против немецкого Бохума на первом сборе в испанской Марбельи.

Испанец стал игроком киевского клуба 16 января. Вчера он провел первую тренировку с командой.

Нападающий подписал 5-летний контракт, по которому он будет получать миллион евро в год. Сумма трансфера предположительно составила 3,5 миллиона евро. В Киеве Соль будет играть под девятым номером.

В Динамо игрок перебрался из голландского Виллема II, за который в нынешнем сезоне забил 17 голов в 20 матчах всех турниров.