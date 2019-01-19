Ракицкий нырнул в ледяную прорубь (Видео)

Новости спорта: Ярослав Ракицкий последовал традиции, окунувшись в ледяную прорубь.

Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий поздравил своих подписчиков с Крещением.

Игрок нырнул в ледяную прорубь, как и положено православным в Крещение.

"Всех православных с Крещением Господним! Всех с праздником", - сказал Ракицкий.

Названы причины возможного ухода Ракицкого из Шахтера

Переглянути цей допис в Instagram С Крещением Господним! Всем мира и добра! Допис, поширений Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official) 19 Січ 2019 р. о 6:07 PST

Напомним, совсем скоро Ракицкий может стать игроком питерского Зенита. Клубы находятся на стадии переговоров и сделка может состояться в течение месяца. Также стало известно, какой будет зарплата украинца в российском клубе.