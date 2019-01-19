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Ракицкий нырнул в ледяную прорубь (Видео)

Ракицкий нырнул в ледяную прорубь (Видео)
18:20 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграмм

Новости спорта: Ярослав Ракицкий последовал традиции, окунувшись в ледяную прорубь.

Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий поздравил своих подписчиков с Крещением.

Игрок нырнул в ледяную прорубь, как и положено православным в Крещение.

"Всех православных с Крещением Господним! Всех с праздником", - сказал Ракицкий.

Названы причины возможного ухода Ракицкого из Шахтера

 
 
 
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С Крещением Господним! Всем мира и добра!

Допис, поширений Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

Стала известна зарплата Ракицкого в Зените

Напомним, совсем скоро Ракицкий может стать игроком питерского Зенита. Клубы находятся на стадии переговоров и сделка может состояться в течение месяца. Также стало известно, какой будет зарплата украинца в российском клубе.

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ФК Шахтер, УПЛ, Новости футбола, Ярослав Ракицкий.
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