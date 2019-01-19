Ракицкий нырнул в ледяную прорубь (Видео)

Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий поздравил своих подписчиков с Крещением.
Игрок нырнул в ледяную прорубь, как и положено православным в Крещение.
"Всех православных с Крещением Господним! Всех с праздником", - сказал Ракицкий.
Названы причины возможного ухода Ракицкого из Шахтера
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Напомним, совсем скоро Ракицкий может стать игроком питерского Зенита. Клубы находятся на стадии переговоров и сделка может состояться в течение месяца. Также стало известно, какой будет зарплата украинца в российском клубе.