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Ливерпуль победил Кристал Пэлас в сумасшедшем матче 4:3

Ливерпуль победил Кристал Пэлас в сумасшедшем матче 4:3
19:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Команды устроили настоящую перестрелку, которая завершилась победой мерсисайдцев (4:3).

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Кристал Пэлас». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:3.

Первый мяч забил полузащитник «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд на 34-й минуте. В начале второго тайма хавбек «Ливерпуля» Мохамед Салах сравнял счёт, а спустя семь минут нападающий Роберто Фирмино вывел мерсисайдцев вперёд. Лондонская команда отыгралась в середине второй половины благодаря голу защитника Джеймса Томкинса. На 75-й минуте «красные» снова вышли вперёд — Салах оформил дубль. В добавленное время отличились форвард хозяев Садио Мане и полузащитник гостей Максимилиан Мейер.

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«Ливерпуль», набрав 60 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии.

Ливерпуль - Кристал Пэлас 4:3
Голы: Салах, 46, 75, Фирмино, 53, Мане (90+3) — Таунсенд, 34, Томкинс, 65, Майер, 90+5

Ливерпуль: Алиссон — Милнер, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо (Лаллана, 87) — Мане, Фирмино, Кейта (Шакири, 72) — Салах (Камашу, 90+4)

Кристал Пэлас: Сперони — Ван-Биссака, Томкинс, Сако, ван Аанхолт — Куяте (Шлупп, 76), Миливоевич, Макартур (Майер, 81) — Таунсенд, Айю (Уикэм, 81), Заа

Предупреждения: Милнер — Айю

Удаление: Милнер, 89 (вторая желтая карточка)

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