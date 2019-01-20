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Тренер Бешикташа: Мне не нужен Коноплянка

Тренер Бешикташа: Мне не нужен Коноплянка
05:49 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Шенол Гюнеш отказался от трансфера Коноплянки.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что Бешикташ договорился с Шальке о трансфере вингера сборной Украины Евгения Коноплянки.

Источники утверждали, что о трансфере будет объявлено в считанные дни.

Однако, как сообщает издание Sporx, главный тренер "черных орлов" Шенол Гюнеш отказался от трансфера игрока.

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"У меня в составе есть Рикарду Куарежма и Джермейн Ленс, мне не нужен еще один вингер", — приводит слова тренера издание.

Отметим, что ранее Бешикташ покинул фланговый нападающий Райан Бабель.

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ФК Бешикташ, УПЛ, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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