Тренер Бешикташа: Мне не нужен Коноплянка

Новости спорта: Шенол Гюнеш отказался от трансфера Коноплянки.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что Бешикташ договорился с Шальке о трансфере вингера сборной Украины Евгения Коноплянки.

Источники утверждали, что о трансфере будет объявлено в считанные дни.

Однако, как сообщает издание Sporx, главный тренер "черных орлов" Шенол Гюнеш отказался от трансфера игрока.

"У меня в составе есть Рикарду Куарежма и Джермейн Ленс, мне не нужен еще один вингер", — приводит слова тренера издание.

Отметим, что ранее Бешикташ покинул фланговый нападающий Райан Бабель.