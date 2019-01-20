Тренер Бешикташа: Мне не нужен Коноплянка

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что Бешикташ договорился с Шальке о трансфере вингера сборной Украины Евгения Коноплянки.
Источники утверждали, что о трансфере будет объявлено в считанные дни.
Однако, как сообщает издание Sporx, главный тренер "черных орлов" Шенол Гюнеш отказался от трансфера игрока.
"У меня в составе есть Рикарду Куарежма и Джермейн Ленс, мне не нужен еще один вингер", — приводит слова тренера издание.
Отметим, что ранее Бешикташ покинул фланговый нападающий Райан Бабель.