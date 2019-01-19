Арсенал обыграл Челси и продолжает бороться за Лигу чемпионов

Новости спорта: «Арсенал» обыграл «Челси» в лондонском дерби.

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Челси». Лондонское дерби состоялось на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилось со счётом 2:0 в пользу «канониров».

Автором первого мяча стал нападающий Александр Ляказетт, отличившийся на 14-й минуте после передачи защитника Эктора Бельерина.

До перерыва преимущество «Арсенала» увеличил защитник Лоран Косельни, голевой пас отдал защитник Сократис Папастатопулос.

«Арсенал» одержал вторую победу в последних пяти матчах в чемпионате Англии. «Челси» перервал беспроигрышную серию, которая состояла из четырёх встреч.

«Синие», набрав 47 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «канониры» (44) — пятое.