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Тоттенхэм вырвал победу над Фулхэмом на 93 минуте (Видео)

Тоттенхэм вырвал победу над Фулхэмом на 93 минуте (Видео)
21:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Очередные три очка в АПЛ подопечным Почеттино достались, в том числе, ценой травмы Деле Алли (2:1).

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Хозяева вышли вперёд в счёте после того, как нападающий «шпор» Фернандо Льоренте отправил мяч в свои ворота на 17-й минуте. Гостям удалось отыграться на 51-й минуте, когда отличился полузащитник Деле Алли. Победный мяч за «Тоттенхэм» на третьей компенсированной минуте второго тайма забил хавбек Гарри Уинкс. Таким образом, «Фулхэм» продлил до трёх матчей серию поражений в АПЛ.

«Тоттенхэм» (51 очко) располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 23 туров, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 9 баллов. «Фулхэм» (14) – на 19-й строчке.

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Фулхэм — Тоттенхэм 1:2

Голы: Льоренте, 17 (автогол) — Алли, 52, Уинкс, 90+3.

Фулхэм: Рико — Одой, Ле Маршан, Рим — Кристи, Чемберс, Сери (Сиссе, 80), Брайан — Шюррле (Кебано, 72), Митрович, Бабел (Р. Сессеньон, 55).

Тоттенхэм: Льорис — Альдервейрельд, Санчес, Вертонген — Триппьер, Уинкс, Эриксен, Роуз — Ламела (Дайер, 79), Алли (Нкуду, 84) — Льоренте.

Предупреждения: Митрович, Сери — Санчес, Роуз, Алдервейрельд.

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ФК Тоттенхэм, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола.
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