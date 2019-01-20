Шальке без Коноплянки обыграл Вольфсбург

Новости спорта: Завершился один из центральных матчей 18-го тура Бундеслиги.

Дубль Калиджури принес победу Шальке в очном поединке против Вольфсбурга. Примечательно, что украинский вингер Евгений Коноплянка не попал даже в заявку "кобальтовых" на матч.

Шальке — Вольфсбург 2:1

Голы: Калиджури, 8 (с пенальти), 78 — Рекшбешай, 20.

Шальке: Нубель — Калиджури, Сане, Настасич, Очипка — Стамбули, Руди, Ут (Райт, 90), Маккенни (Сердар, 90), Шопф — Скжибски (Кутусу, 90).

Вольфсбург: Кастельс — Руссийон, Брукс, Кнохе, Виллиам — Арнольд, Рекшбешай (Брекало, 72), Герхардт (Малли, 87) — Мехмеди, Вегхорст, Штеффен (Клаус, 84).

Предупреждения: Маккенни.