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Реал согласовал трансфер именитого защитника

Реал согласовал трансфер именитого защитника
08:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бразильский игрок присоединится к "королевскому клубу" в летнее межсезонье.

Мадридский Реал согласовал с Порту трансфер молодого бразильского защитника Эдера Милитао, сообщает AS.

Как утверждает источник, "сливочные" подпишут 21 летнего футболиста за 50 млн евро, однако он сможет присоединится к испанской команде лишь в летнее трансферное окно 2019 года.

Предполагается, что бразильский игрок подпишет с Реалом контракт до 2025 года, его заработная плата остается неизвестной.

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В нынешнем сезоне Эдер провел 14 матчей в национальном чемпионате Португалии.

Помимо мадридской команды, им еще интересовались английские гранды - Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

Отметим, что ранее воспитанник Реала перешел в киевское Динамо.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Эдер Милитао.
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