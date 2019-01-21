Реал согласовал трансфер именитого защитника

Мадридский Реал согласовал с Порту трансфер молодого бразильского защитника Эдера Милитао, сообщает AS.
Как утверждает источник, "сливочные" подпишут 21 летнего футболиста за 50 млн евро, однако он сможет присоединится к испанской команде лишь в летнее трансферное окно 2019 года.
Предполагается, что бразильский игрок подпишет с Реалом контракт до 2025 года, его заработная плата остается неизвестной.
В нынешнем сезоне Эдер провел 14 матчей в национальном чемпионате Португалии.
Помимо мадридской команды, им еще интересовались английские гранды - Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.
Отметим, что ранее воспитанник Реала перешел в киевское Динамо.