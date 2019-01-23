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Фенербахче намерен подписать защитника Милана

Фенербахче намерен подписать защитника Милана
01:00 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Защитник Милана Кристиан Сапата может покинуть "Сан-Сиро" в январе.

Турецкий "Фенербахче" проявляет серьезный интерес к защитнику "Милана" Кристиану Сапате. Об этом сообщает веб-сайт известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

Стамбульский гранд предлагает Сапате контракт на два с половиной года. При этом "канарейки" готовы платить игроку те же 2,4 млн евро за сезон, что он получает в "Милане".

Всего пару дней назад агент 32-летнего бека Иван Кордоба встречался с спортивным директором "россонери" Леонардо, на котором обсуждалось будущее колумбийца. Его соглашение истекает уже летом.

Милан поднялся в зону Лиги чемпионов

"Фенербахче" проводит не лучший сезон – на их счету лишь 17 очков после 18 туров Турецкой Суперлиги. Стамбульцы занимают 15 позицию в таблице.

Резервист Сапата наиграл целых 17 матчей за "Милан" в этом сезоне в связи с травмами Маттиа Кальдары и Матео Мусаккио.

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ФК Фенербахче, ФК Милан, Футбол, Кристиан Сапата, Новости футбола.
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