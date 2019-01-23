Фенербахче намерен подписать защитника Милана

Новости спорта: Защитник Милана Кристиан Сапата может покинуть "Сан-Сиро" в январе.

Турецкий "Фенербахче" проявляет серьезный интерес к защитнику "Милана" Кристиану Сапате. Об этом сообщает веб-сайт известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

Стамбульский гранд предлагает Сапате контракт на два с половиной года. При этом "канарейки" готовы платить игроку те же 2,4 млн евро за сезон, что он получает в "Милане".

Всего пару дней назад агент 32-летнего бека Иван Кордоба встречался с спортивным директором "россонери" Леонардо, на котором обсуждалось будущее колумбийца. Его соглашение истекает уже летом.

"Фенербахче" проводит не лучший сезон – на их счету лишь 17 очков после 18 туров Турецкой Суперлиги. Стамбульцы занимают 15 позицию в таблице.

Резервист Сапата наиграл целых 17 матчей за "Милан" в этом сезоне в связи с травмами Маттиа Кальдары и Матео Мусаккио.