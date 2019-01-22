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Шахтер начал год с разгромного поражения на сборах в Турции

Шахтер начал год с разгромного поражения на сборах в Турции
18:36 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: "Горняки" крайне неудачно начали подготовку ко второй части сезона УПЛ и матчам Лиги Европы против Айнтрахта.

Шахтер начал учебно-подготовительный сбор в Турции матчем против 6-й команды чемпионата Хорватии Хайдука, уступив сопернику со счетом 1:4.

В заявке Шахтера на игру не было защитников Ярослава Ракицкого и Ивана Ордеца. Первого связывают с переходом в Зенит, а второй не может договориться с клубом о продлении контракта.

Хорваты к 23-й минуте забили уже два гола в ворота Пятова, после чего один мяч отыграл Дентиньо, но к перерыву Горняки снова пропустили.

Во втором тайме изменить ход игры Шахтеру не удалось. Более того, Хайдук забил еще один мяч. В итоге встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хорватов.

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Следующим соперником команды Фонсеки в Турции станет азербайджанский Карабах, с которым Шахтер сыграет 26 января.

Шахтер (Украина) — Хайдук (Хорватия) 1:4 (1:3)

Голы: Дентиньо, 30 — Цакташ, 21 (с пенальти), Делич, 23, Джайро, 41, Теклич, 60

1-й тайм: Пятов, Болбат, Хочолава, Матвиенко, Данченко, Майкон, Алан Патрик, Нем, Тайсон, Дентиньо (Сикан, 38), Кайоде

2-й тайм: Кудрик, Бутко, Кривцов, Малышев, Исмаили, Степаненко, Тотовицкий, Марлос, Коваленко, Мудрик, Мораес

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ФК Шахтер, ФК Хайдук, Футбол, Новости футбола.
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