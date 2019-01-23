Стали известны финансовые требования Коноплянки к Бешикташу

Новости спорта: Черные орлы оказались не готовы к финансовым запросам украинца и трансфер сорвался.

Евгений Коноплянка хотел зарабатывать в Бешикташе 4,5 млн евро за сезон, утверждает турецкое издание Haber 1903.

Эта сумма оказалась неподъемной для клуба. Ранее Черные орлы продали в Фулхэм Райана Бабеля, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Голландец зарабатывал 2,1 млн евро за сезон.

Главный тренер Бешикташа Шенол Гюнеш также посчитал, что сможет обойтись без услуг Коноплянки. Он рассчитывает на Джеремейна Ленса и Рикарду Куарежму, хотя последнему СМИ прочат возвращение в Португалию «по семейным причинам».

Коноплянка не попал в заявку на недавний матч с Вольфсбургом из-за простуды, но уже вернулся к тренировкам в общей группе.

В нынешнем сезоне Коноплянка сыграл в 14 матчах за Шальке во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.