Футболисты Челси недовольны методами работы Сарри

Новости спорта: Футболисты основного состава "Челси" недовольны методами работы Маурицио Сарри.

Как сообщает The Evening Standart, игроки основного состава "Челси" недовольны методами работы наставника команды Маурицио Сарри. По информации издания, футболисты обозлены на специалиста за излишнюю интенсивность тренировочного процесса.

Отмечается, что больше всего игроков "синих" не устраивают утренние тренировки в день, когда на вечер запланирован поединок. Примечательно, что в день матча против "Борнмута", который завершился для "Челси" разгромом (0:4), произошло то же самое.

Также сообщается, что Маурицио Сарри не собирается прекращать подобную практику, несмотря на недовольство со стороны своих подопечных.