Атлетико проиграл впервые с октября

Новости спорта: Завершилась 19-матчевая беспроигрышная серия мадридского Атлетико.

В сегодняшнем поединке Примеры, Бетис минимально победил на своем поле Атлетико (1:0), тем самым прервав 19-матчевую беспроигрышную серию "матрасников" во всех турнирах.

Последний раз подопечные Симеоне проигрывали 24-го октября в поединке 3-го тура Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии (4:0).

В Примере же мадридцы не проигрывали с 1-го сентября, когда на выезде уступили Сельте (2:0).

После 22-го тура в чемпионате Испании, "матрасники" занимают второе место, отставая от Барселоны на шесть пунктов.