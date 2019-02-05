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Стало известно, кто станет в воротах Реала в матче с Барселоной

Стало известно, кто станет в воротах Реала в матче с Барселоной
18:44 Сегодня Телеграф Спортарена

Новости спорта: Навас займет место в воротах Реала в игре с Барселоной в Кубке Испании.

Главный тренер Реала Сантьяго Солари доверится второму голкиперу команды Кейлору Навасу в полуфинальном матче Кубка Испании против Барселоны, сообщает Marca.

Костариканский вратарь играл за мадридский клуб на предыдущих стадиях турнира и сохранит за собой место в составе в двух ближайших полуфинальных матчах против каталонцев.

Основным голкипером Реала в нынешнем сезоне является Тибо Куртуа, перешедший в клуб из лондонского Челси минувшим летом. На счету Наваса всего 12 матчей в этом сезоне во всех турнирах.

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Первый матч между Барселоной и Реалом состоится на Камп Ноу завтра, 6 февраля. Ответная игра пройдет на Сантьяго Бернабеу в Мадриде 27 февраля. Оба полуфинальных матча Кубка Испании покажут в Украине.

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ФК Барселона, Ла Лига, Кубок Испании, ФК Реал Мадрид, Кейлор Навас.
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