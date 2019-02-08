Морозенко и Голиков стали футболистами Черноморца

Новости спорта: "Моряки" объявили о подписании двух футболистов.

Полузащитник Евгений Морозенко и защитник Александр Голиков перешли в Черноморец, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Детали контрактов футболистов с "моряками" остаются неизвестными.

Морозенко находился без клуба с августа прошлого года, покинув Олимпик. Летом 27-летний хавбек провел 2 матча в составе дончан.

Последним клубом Голикова был Львов. В первой половине сезона 27-летний игрок отыграл 17 поединков и совершил 1 ассист.

После первой половины сезона Черноморец занимает 11-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков.