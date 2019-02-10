Карпаты проявляют интерес к французскому полузащитнику

Новости спорта: Львовские Карпаты во всю ищут замену Хорхе Карраскалю

Карпаты близки к завершению трансфера французского вингера Карима Йоды, сообщает в Твиттере журналист Кирилл Крыжановский.

В настоящее время Карим находится без клуба. Его последним местом работы был Реус Депортиу, выступающий в испанской Сегунде.

Ранее Йода выступал за испанские Хетафе и Альмерию, швейцарский Сьон и румынскую Астру.

В конце января львовяне арендовали другого легионера — защитника Гранады Мартина Хонглу.

В начале года в Карпатах сменился главный тренер. На пост покинувшего клуб Жозе Мораиша пришел испанский специалист Фабрисиано Гонсалес.