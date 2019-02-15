Стало известно, сколько Моуринью и его штаб получили от Манчестер Юнайтед

Новости спорта: Манчестер Юнайтед выплатил португальскому специалисту и его помощникам £ 19,6 млн (€ 22,3 млн).

Стала известна точная сумма, которую "Манчестер Юнайтед" выплатил бывшему главному тренеру Жозе Моуринью и его штабу за увольнение.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на финансовый отчёт английского клуба, "красные дьяволы" выплатили португальскому специалисту и его помощникам £ 19,6 млн (€ 22,3 млн).

Напомним, Моуринью был отправлен в отставку с поста наставника "Манчестер Юнайтед" 18 декабря, на следующий день после поражения команды в принципиальном матче с "Ливерпулем" со счётом 1:3. Португалец возглавлял "красных дьяволов" на протяжении двух с половиной лет и за это время завоевал с клубом три трофея – Кубок английской лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии. Ранее Моуринью возглавлял "Порту", "Челси", "Интер" и "Реал".