Скачать
Пятница, 15.02.2019
Динамо сыграло в результативную ничью с Олимпиакосом в Афинах
Динамо сыграло в результативную ничью с Олимпиакосом в Афинах
Шахтер в меньшинстве сыграл вничью с Айнтрахтом
Шахтер в меньшинстве сыграл вничью с Айнтрахтом
Биатлон. Результаты женского спринта в Солт-Лейк-Сити 14.02.2019
Биатлон. Результаты женского спринта в Солт-Лейк-Сити 14.02.2019
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели

Стало известно, сколько Моуринью и его штаб получили от Манчестер Юнайтед

Стало известно, сколько Моуринью и его штаб получили от Манчестер Юнайтед
00:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Манчестер Юнайтед выплатил португальскому специалисту и его помощникам £ 19,6 млн (€ 22,3 млн).

Стала известна точная сумма, которую "Манчестер Юнайтед" выплатил бывшему главному тренеру Жозе Моуринью и его штабу за увольнение.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на финансовый отчёт английского клуба, "красные дьяволы" выплатили португальскому специалисту и его помощникам £ 19,6 млн (€ 22,3 млн).

Манчестер Юнайтед потерпел крупнейшее домашнее поражение в еврокубках в своей истории

Напомним, Моуринью был отправлен в отставку с поста наставника "Манчестер Юнайтед" 18 декабря, на следующий день после поражения команды в принципиальном матче с "Ливерпулем" со счётом 1:3. Португалец возглавлял "красных дьяволов" на протяжении двух с половиной лет и за это время завоевал с клубом три трофея – Кубок английской лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии. Ранее Моуринью возглавлял "Порту", "Челси", "Интер" и "Реал".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Жозе Моуринью, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Айнтрахт: события матча (Видео)
02 Лацио - Севилья 0:1: события матча
03 Олимпиакос 2:2 Динамо: события матча Лиги Европы
04 Украинская фигуристка Архипова выиграла бронзу юношеского олимпийского фестиваля
05 Биатлон. Результаты женского спринта в Солт-Лейк-Сити 14.02.2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь