Шальке - Манчестер Сити: Зинченко оказался в запасе

Незадолго до начала игры стали известны стартовые составы команд.
"Шальке-04": Ферман, Очипка, Настасич, С. Сане, Брума, Мендиль, Ут, Калиджури, Сердар, Маккенни, Бенталеб.
Запасные: Нюбель, Матондо, Кутуджу, Бургшталлер, Скрыбски, Руди, Арит.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Уолкер, Агуэро, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брёйне, Давид Сильва, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг.
Запасные: Мурич, Компани, Данило, Марез, Зинченко, Фоден, Зане.
Напомним, поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.