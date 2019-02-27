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Коноплянка вернулся в общую группу Шальке

Коноплянка вернулся в общую группу Шальке
14:38 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Евгений Коноплянка может сыграть в следующем матче команды.

Полузащитник Шальке Евгений Конопянка готов к полноценной нагрузке. Журналист Bild Марк Сикман сообщил об этом в своем Twitter.

Журналист побывал на тренировке "кобальтовых" и разместил фото, на которых можно разглядеть и украинского футболиста.

"Скжибски и Коноплянка полностью восстановились после болезни", - написал журналист.

Напомним, что Коноплянка пропустил два матча из-за болезни - против Манчестер Сити и Майнца.

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В текущем сезоне Коноплянка отыграл 17 матчей за Шальке, забив 1 гол и совершив две результативные передачи.

Следующий матч Шальке проведет против Фортуны 2 марта.

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Бундеслига, ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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