Коноплянка вернулся в общую группу Шальке

Полузащитник Шальке Евгений Конопянка готов к полноценной нагрузке. Журналист Bild Марк Сикман сообщил об этом в своем Twitter.
Журналист побывал на тренировке "кобальтовых" и разместил фото, на которых можно разглядеть и украинского футболиста.
"Скжибски и Коноплянка полностью восстановились после болезни", - написал журналист.
Auch heute fehlen #Oczipka, #Serdar und #McKennie. #Skrzybski und #Konoplyanka ist nach Infekt wieder voll dabei. #S04 #Schalke pic.twitter.com/xhaEG9gDiI— Marc Siekmann (@siekmann_m) 27 февраля 2019 г.
Напомним, что Коноплянка пропустил два матча из-за болезни - против Манчестер Сити и Майнца.
В текущем сезоне Коноплянка отыграл 17 матчей за Шальке, забив 1 гол и совершив две результативные передачи.
Следующий матч Шальке проведет против Фортуны 2 марта.