Нант пожаловался в ФИФА на Кардифф за задержку выплаты за футболиста Салу

Новости спорта: Кардифф просрочил дату первого платежа за Эмилиано Салу, погибшего а авиакатастрофе.

Нант обратился в ФИФА с жалобой на Кардифф, который просрочил первый платеж за нападающего Эмильяно Салу, приобретенного за 15 миллионов фунтов во время зимнего трансферного окна – сообщает ВВС.

Первый платеж в размере 5 миллионов фунтов Кардифф должен был осуществить с 5 по 20 февраля. Половину трансферной суммы за погибшего в авиакатастрофе футболиста Нант обязан выплатить Бордо.

Эмильяно Сала отправился в Великобританию на частном самолете, который потерпел аварию над Ла-Маншем. Лишь после продолжительных поисков самолет с останками футболиста был найден на дне пролива.