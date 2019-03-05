Реакция соцсетей на решения Шевченко по Ракицкому

Новости спорта: Смотрите, как пользователи соцсетей отреагировали на невызов Ярослава Ракицкого в сборную Украины.

Болельщики в сети активно обсуждают решение главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, не вызвавшего перешедшего в "Зенит" Ярослава Ракицкого на матчи отбора с Португалией и Люксембургом.

УКРАИНА. "Очень последовательно, заслуживает уважения", "Вот Шева и высказался – даже без комментариев на камеру... Красава, поддерживаю!" – пишут украинские болельщики. "А где Ракицкий? Кто ж теперь гимн молчать перед матчем будет?", – высказался под списком вызванных на странице Федерации футбола Украины в Facebook Олег Бельский.

РОССИЯ. Между тем российские пользователи соцсетей вменяют Андрею Шевченко якобы трусость и пытаются найти выгоды для "Зенита" в том, что Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины. "Значит, у Шевченко нет того, что есть у Диего Симеоне", – пишет Сергей Окроян. А один из болельщиков нынешнего клуба Ракицкого написал: "Повезло "Зениту". Отхватили игрока, освобожденного от игр сборной. Будет выкладываться только за клуб".

Напомним, ранее был опубликован календарь матчей сборной Украины на 2019 год: начнем в Португалии, закончим в Сербии.