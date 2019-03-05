Скачать
Вторник, 05.03.2019
Ракицкий не попал в состав сборной Украины
Ракицкий не попал в состав сборной Украины
Хирн оценил перспективы Усика в хевивейте
Хирн оценил перспективы Усика в хевивейте
Лучшие теннисистки Украины сыграют на престижном турнире WTA в США
Лучшие теннисистки Украины сыграют на престижном турнире WTA в США
WWFC 14 в Киеве: результаты поединков
WWFC 14 в Киеве: результаты поединков

Реакция соцсетей на решения Шевченко по Ракицкому

Реакция соцсетей на решения Шевченко по Ракицкому
10:10 Сегодня Телеграф Сегодня Фото: ФФУ

Новости спорта: Смотрите, как пользователи соцсетей отреагировали на невызов Ярослава Ракицкого в сборную Украины.

Болельщики в сети активно обсуждают решение главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, не вызвавшего перешедшего в "Зенит" Ярослава Ракицкого на матчи отбора с Португалией и Люксембургом.

УКРАИНА. "Очень последовательно, заслуживает уважения", "Вот Шева и высказался – даже без комментариев на камеру... Красава, поддерживаю!" – пишут украинские болельщики. "А где Ракицкий? Кто ж теперь гимн молчать перед матчем будет?", – высказался под списком вызванных на странице Федерации футбола Украины в Facebook Олег Бельский.

Ширер: Зинченко блестяще себя показал

РОССИЯ. Между тем российские пользователи соцсетей вменяют Андрею Шевченко якобы трусость и пытаются найти выгоды для "Зенита" в том, что Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины. "Значит, у Шевченко нет того, что есть у Диего Симеоне", – пишет Сергей Окроян. А один из болельщиков нынешнего клуба Ракицкого написал: "Повезло "Зениту". Отхватили игрока, освобожденного от игр сборной. Будет выкладываться только за клуб".

Напомним, ранее был опубликован календарь матчей сборной Украины на 2019 год: начнем в Португалии, закончим в Сербии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, ФК Зенит, ФФУ, Футбол, Сборная Украины по футболу, Новости футбола, Ярослав Ракицкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная Украины: расписание матчей на 2019 год
02 Ракицкий не попал в состав сборной Украины
03 Биатлон: расписание гонок чемпионата мира 2019 в Эстерсунде
04 Леоненко назвал главную проблему Шахтера
05 Форвард Динамо Соль ляжет под нож
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь