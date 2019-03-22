Дуэлунд рассказал, когда вернется на футбольное поле

Новости спорта: Датчанин прокомментировал восстановление после травмы.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд, сообщил о том, когда полностью восстановится от травмы. Напомним, сейчас датчанин находится на сборах молодежной команды своей страны.

"Я думаю, что смогу снова играть через две или три недели. В молодежную сборную Дании я приехал лишь потому, что это последний сбор перед чемпионатом Европы. Хорошо, что в Динамо у меня былы выходные. Именно поэтому я с радостью использовал возможность приехать в команду, чтобы снова пообщаться с персоналом и игроками.

Я понемногу тренируюсь, но должен делать это осторожно, ведь травма была очень тяжелой", - приводит слова футболиста bold.dk.

Отметим, Дуэлунд получил травму лодыжки в прошлом году. В декабре он перенес операцию и сейчас продолжает свое восстановление.