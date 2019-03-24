Легендарный Кафу оценил тренерские способности Гаттузо

Новости спорта: Легендарный защитник Милана Кафу оценил состав и тренера нынешний состав команды.

Бывший бразильский защитник «Ромы» и «Милана» Кафу поделился мнением о результатах работы бывшего одноклубника Дженнаро Гаттузо, который возглавляет «Милан». Кафу примет участие в матче легенд «Милана» и «Ливерпуля».

«Такие матчи заставляют вспоминать удивительные моменты в жизни, испытываешь ностальгию от встречи с друзьями. Гаттузо лучше как тренер или полузащитник 10 лет назад? Он намного лучше сейчас. Очень рад за него, он отлично работает. Также рад за всех моих бывших одноклубников, которые работают тренерами.

Пакета? Он является важной инвестицией клуба. Но Пакета уже готов, чтобы надеть футболку с 10-м номером в сборной Бразилии, что нелегко, и я понимаю это. У него были великие предшественники, но он может достичь действительно высокого уровня», — цитирует Кафу Calciomercato.