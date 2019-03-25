УЕФА представил маскота Евро-2020

Новости спорта: Маскота чемпионата Европы назвали Скиллзи. Впервые в истории у талисмана ЧЕ будет живая компания.

УЕФА в Амстердаме представил официального маскота чемпионата Европы-2020, сообщает официальный сайт организации. Красочная презентация Скиллзи состоялась перед игрой первого тура отборочного раунда Евро-2020 между Нидерландами и Германией.

В представлении также приняли участие два известных футбольных фристайлера Лив Кук и Тобиас Бекс. УЕФА намерен сделать акцент на культуре уличного футбола в преддверии континентального первенства.