УЕФА представил маскота Евро-2020

УЕФА в Амстердаме представил официального маскота чемпионата Европы-2020, сообщает официальный сайт организации. Красочная презентация Скиллзи состоялась перед игрой первого тура отборочного раунда Евро-2020 между Нидерландами и Германией.

В представлении также приняли участие два известных футбольных фристайлера Лив Кук и Тобиас Бекс. УЕФА намерен сделать акцент на культуре уличного футбола в преддверии континентального первенства.

What an introduction! Skillzy, Liv and Tobias were



Now it’s time for