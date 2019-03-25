Люксембург - Украина: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2020

Новости спорта: Котировки букмекеров на матч отбора к Евро-2020 Люксембург - Украина.

Сборная Украины стартовала в отборе к Чемпионату Европы с почетной ничьей против Португалии. Понятно, что и без этого результата команда Шевченко считалась бы фаворитом противостояния с Люксембургом, однако на фоне новости о потере из-за травмы Марлоса, букмекеры несколько снизили котировки на победу сине-желтых. Теперь коэффициент колеблется в диапазоне 1.36 - 1.42, хотя до этого становил 1.27 - 1.31.

Смельчаки, которые рискнут поставить на сборную Люксембурга, в случае сенсационной победы команды Люка Хольца увеличат суму в 9 - 10 раз (в зависимости от конторы). Коэффициент на ничью составляет от 4.5 до 5.0.

Букмекеры почти не сомневаются, что Украина забьет хотя бы один гол, соответственно коэффициент на это событие составляет скромные 1.13 -1.15. При этом ставки на то, что подопечные Шевченко победят с форой хотя бы в два гола, принимаются с коэффициентом примерно 2.20.

Напомним, матч Люксембург - Украина состоится в понедельник, 25 марта. Начало игры в 21:45.