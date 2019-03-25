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Люксембург - Украина: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2020

Люксембург - Украина: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2020
14:40 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Котировки букмекеров на матч отбора к Евро-2020 Люксембург - Украина.

Сборная Украины стартовала в отборе к Чемпионату Европы с почетной ничьей против Португалии. Понятно, что и без этого результата команда Шевченко считалась бы фаворитом противостояния с Люксембургом, однако на фоне новости о потере из-за травмы Марлоса, букмекеры несколько снизили котировки на победу сине-желтых. Теперь коэффициент колеблется в диапазоне 1.36 - 1.42, хотя до этого становил 1.27 - 1.31.

Смельчаки, которые рискнут поставить на сборную Люксембурга, в случае сенсационной победы команды Люка Хольца увеличат суму в 9 - 10 раз (в зависимости от конторы). Коэффициент на ничью составляет от 4.5 до 5.0.

Люксембург - Украина: когда и где смотреть матч отбора на Евро-2020

Букмекеры почти не сомневаются, что Украина забьет хотя бы один гол, соответственно коэффициент на это событие составляет скромные 1.13 -1.15. При этом ставки на то, что подопечные Шевченко победят с форой хотя бы в два гола, принимаются с коэффициентом примерно 2.20.

Напомним, матч Люксембург - Украина состоится в понедельник, 25 марта. Начало игры в 21:45.

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Футбол, Новости футбола, Сборная Люксембурга, Cборная Украины, Отбор на Евро-2020.
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