Сегодня состоится очень много футбольных поединков в разных чемпионатах. После периода матчей национальных сборных в квалификации на Евро-2020, к нам возвращаются игры чемпионатов.
Футбол. Расписание матчей 30 марта|суббота
Чемпионат Англии Премьер-лига 32-й тур
14:30 Фулхэм - Ман Сити Футбол 2
17:00 Кристал Пэлас - Хаддерсфилд Таун
17:00 Брайтон энд Хоув Альбион - Саутгемптон
17:00 Ман Юнайтед - Уотфорд Футбол 2
17:00 Бёрнли - Вулверхэмптон
17:00 Лестер Сити - Борнмут
19:30 Вест Хэм Юнайтед - Эвертон Футбол 2
Чемпионат Испании Примера 29-й тур
14:00 Хетафе - Леганес
17:15 Барселона - Эспаньол
19:30 Сельта - Вильярреал
21:45 Алавес - Атлетико Мадрид
Чемпионат России Премьер-лига 21-й тур
10:30 Енисей - Рубин Казань
13:00 Динамо М - Локомотив М
15:30 Ахмат - Спартак М
18:00 Ростов - Урал
Чемпионат Германии Бундеслига 27-й тур
16:30 Вердер - Майнц
16:30 Фрайбург - Бавария
16:30 Боруссия Д - Вольфсбург
16:30 Фортуна Д - Боруссия М
16:30 Нюрнберг - Аугсбург
19:30 РБ Лейпциг - Герта
Чемпионат Италии Серия А 29-й тур
16:00 Удинезе - Дженоа Футбол 1
19:00 Ювентус - Эмполи Футбол 1
21:30 Сампдория - Милан Футбол 1
Чемпионат Франции Лига 1 30-й тур
18:00 Марсель - Анже
Чемпионат Португалии Примейра Лига 27-й тур
17:30 Брага - Порту Спорт1
20:00 Шавиш - Спортинг Л Спорт1
22:30 Бенфика - Тондела Спорт1
22:30 Санта Клара - Витория Г
Чемпионат Нидерландов Эредивизи 27-й тур
19:30 Виллем-II - Фортуна Ситтард
19:30 АДО Ден Хаг - Витесс
20:45 Де Графсхап - Хераклес
21:45 АЗ Алкмар - Гронинген
21:45 Херенвен - Эксельсиор
Напомним, Месси назвал лучших футболистов мира.