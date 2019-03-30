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Суббота, 30.03.2019
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Футбол. Расписание матчей 30 марта

Футбол. Расписание матчей 30 марта
09:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Представляем расписание футбольных матчей, которые пройдут в субботу, 30 марта.

Сегодня состоится очень много футбольных поединков  в разных чемпионатах. После периода матчей национальных сборных в квалификации на Евро-2020, к нам возвращаются игры чемпионатов.

Футбол. Расписание матчей 30 марта|суббота

Чемпионат Англии Премьер-лига 32-й тур

14:30 Фулхэм - Ман Сити Футбол 2

17:00 Кристал Пэлас - Хаддерсфилд Таун

17:00 Брайтон энд Хоув Альбион - Саутгемптон

17:00 Ман Юнайтед - Уотфорд Футбол 2

17:00 Бёрнли - Вулверхэмптон

17:00 Лестер Сити - Борнмут

19:30 Вест Хэм Юнайтед - Эвертон Футбол 2

Чемпионат Испании Примера 29-й тур

14:00 Хетафе - Леганес

17:15 Барселона - Эспаньол

19:30 Сельта - Вильярреал

21:45 Алавес - Атлетико Мадрид

Чемпионат России Премьер-лига 21-й тур

10:30 Енисей - Рубин Казань

13:00 Динамо М - Локомотив М

15:30 Ахмат - Спартак М

18:00 Ростов - Урал

Чемпионат Германии Бундеслига 27-й тур

16:30 Вердер - Майнц

16:30 Фрайбург - Бавария

16:30 Боруссия Д - Вольфсбург

16:30 Фортуна Д - Боруссия М

16:30 Нюрнберг - Аугсбург

19:30 РБ Лейпциг - Герта

Чемпионат Италии Серия А 29-й тур

16:00 Удинезе - Дженоа Футбол 1

19:00 Ювентус - Эмполи Футбол 1

21:30 Сампдория - Милан Футбол 1

Чемпионат Франции Лига 1 30-й тур

18:00 Марсель - Анже

Чемпионат Португалии Примейра Лига 27-й тур

17:30 Брага - Порту Спорт1

20:00 Шавиш - Спортинг Л Спорт1

22:30 Бенфика - Тондела Спорт1

22:30 Санта Клара - Витория Г

Чемпионат Нидерландов Эредивизи 27-й тур

19:30 Виллем-II - Фортуна Ситтард

19:30 АДО Ден Хаг - Витесс

20:45 Де Графсхап - Хераклес

21:45 АЗ Алкмар - Гронинген

21:45 Херенвен - Эксельсиор

Напомним, Месси назвал лучших футболистов мира.

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ФК Манчестер Сити, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Лига 1, АПЛ, Новости спорта, Новости футбола.
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