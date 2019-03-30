Месси принес победу Барселоне в каталонском дерби

Новости спорта: Каталонцы укрепили лидерство в чемпионате Испании.

В матче 29-го тура Ла Лиги Барселона в каталонском дерби победила Эспаньол (2:0).

В первом тайме команды не сумели открыть счет в матче, хотя у Барселоны были неплохие моменты у ворот Эспаньола.

В середине второго тайма лидер Ла Лиги вышел вперед. Лионель Месси прицельно пробил со штрафного, Виктор Санчес пытался выбить мяч, но не смог. На 90-й минуте Месси оформил дубль и установил окончательный счет в матче.

После этой победы Барселона набирает 69 очков и еще больше укрепляет лидерство в чемпионате Испании. Отрыв от Атлетико составляет 13 пунктов.

Эспаньол с 34 очками остается на 14-й позиции, от зоны вылета команду отделяет 9 пунктов.