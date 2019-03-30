Месси повторил рекорд легендарного футболиста Реала

Новости спорта: Победа над "Эспаньолом" ознаменовалась новым достижением для аргентинца.

В матче 29-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" в дерби переиграла "Эспаньол" со счетом 2:0, а Лионель Месси забил оба гола блаугранас.

Эта победа стала 334-ой для капитана каталонцев. Таким образом он сравнился с голкипером-легендой "Реала", а ныне первым голкипером "Порту" Икером Касильясом по количеству побед в испанском первенстве.

То, что Месси вырвется вперед в этом показателе, не вызывает сомнения, а на данный момент "Барселона" занимает 1-е место в Чемпионате Испании, опережая "Атлетико", идущий вторым на 13 очков.