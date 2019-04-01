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Балотелли поставил ультиматум руководству Марселя

Балотелли поставил ультиматум руководству Марселя
10:29 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Итальянский форвард останется в Марселе, если команда сумеет выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Нападающий сборной Италии и французского Марселя Марио Балотелии останется во Франции только при условии, если его нынешний клуб добьется попаданию в зону Лиги чемпионов во окончанию сезона Лиги 1.

В случае фиаско, нападающий готов пересмотреть условия зарплаты в сторону увеличения, однако клуб не готов пойти на такие условия.

На данный момент Марсель занимает 4-е место в таблице Лиги 1. Марио Балотелли в текущем сезоне отличился 7-ю голами в 9 матчах за "бело-голубых".

Напомним, ранее сообщалось, что Балотелли может отказаться от вызова в сборную Италии.

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ФК Марсель, Лига 1, Новости футбола, Марио Балотелии.
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