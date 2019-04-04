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Украинский форвард феерит в Эстонии

Украинский форвард феерит в Эстонии
12:51 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Экс-форвард ряда украинских клубов Евгений Будник продолжает забивать голы в чемпионате Эстонии.

Нападающий эстонской "Левадии" Евгений Будник забивает в четвёртой подряд игре своей команде. В поединке очередного тура чемпионата Эстонии против "Нарвы", который состоялся вчера, украинец забил два гола, а его команда выиграла 2:1.

В эстонской высшей лиге сыграно четыре тура нового сезона, и во всех играх принимал участие 28-летний Будник. Более того, в каждой встрече украинец забивал и сейчас возглавляет гонку бомбардиров.

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В украинской Премьер-лиге Будник известен выступлениями за харьковский "Металлист", полтавскую "Ворсклу" и каменскую "Сталь".

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Евгений Будник.
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