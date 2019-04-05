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Шахтер - Динамо: история противостояний в Кубке Украины

Шахтер - Динамо: история противостояний в Кубке Украины
17:01 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: В воскресенье, 7 апреля, в Харькове состоится матч четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Украины-2019, в котором донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо".

Ранее команды в кубковом турнире встречались между собой 14 раз, и статистика не в пользу "бело-синих" — всего четыре победы киевлян против девяти у "горняков", еще в одном поединке была зафиксирована ничья.

Подавляющее большинство матчей, десять, пришлось на финальное противостояние — здесь установилось равновесие по добытым трофеям в очном противостоянии, каждая из команд одержала по пять побед ("Шахтер" все в основное время, "Динамо" — четыре в основное и одну в серии пенальти).

Фонсека - о предстоящем матче против Динамо

А вот на предыдущих стадиях полное преимущество на стороне "горняков" — в их активе четыре победы, в то время как у "бело-синих" ни одной. При этом общая разница мячей в кубковых поединках — 23:12 в пользу "оранжево-черных".

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