Салах "обломал" одноклубников во время празднования гола (Видео)

Новости спорта: Мохамед Салах решил подшутить над Эндрю Робертсоном и Джорданом Хендерсоном.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах стал автором не только одного из голов в ворота Саутгемптона в матче 33-го тура АПЛ, но смешного эпизода, во время празднования.

Когда Эндрю Робертсон и Джордан Хендерсон подбежали к египтянину с разных сторон, чтобы отпраздновать гол, Салах неожиданно вынырнул из объятий, заставив одноклубников обниматься вдвоем.

Ранее ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык рассказал, что "Шахтер" в свое время мог подписать еще молодого нападающего Мохамеда Салаха.