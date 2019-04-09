Скачать
Вторник, 09.04.2019
Шахтер получил самолет в цветах клуба (Фото)
Шахтер получил самолет в цветах клуба (Фото)
Ломаченко - Кролла: гонорары боксеров за бой
Ломаченко - Кролла: гонорары боксеров за бой
Тоттенхэм 0:0 Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Тоттенхэм 0:0 Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Ливерпуль - Порту: онлайн-трансляция матча
Ливерпуль 2:0 Порту: LIVE

Салах "обломал" одноклубников во время празднования гола (Видео)

Салах "обломал" одноклубников во время празднования гола (Видео)
23:15 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Мохамед Салах решил подшутить над Эндрю Робертсоном и Джорданом Хендерсоном.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах стал автором не только одного из голов в ворота Саутгемптона в матче 33-го тура АПЛ, но смешного эпизода, во время празднования.

Когда Эндрю Робертсон и Джордан Хендерсон подбежали к египтянину с разных сторон, чтобы отпраздновать гол, Салах неожиданно вынырнул из объятий, заставив одноклубников обниматься вдвоем.

Форвард Динамо Фран Соль: Ощутил себя Мохамедом Салахом

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Superb timing on the celebration... #Salah #LFC #Liverpool #LiverpoolFC #MoSalah

Публикация от Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

Ранее ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык рассказал, что "Шахтер" в свое время мог подписать еще молодого нападающего Мохамеда Салаха.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Видео, Новости футбола, Мохамед Салах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: расписание матчей 1/4 финала
02 Красюк: Усик станет обязательным претендентом Джошуа
03 Украина - Хорватия: видеотрансляция матча (Видео)
04 Шахтер получил самолет в цветах клуба (Фото)
05 Ливерпуль - Порту: онлайн-трансляция матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь