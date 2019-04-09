Ливерпуль - Порту: онлайн-трансляция матча

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов Ливерпуль - Порту.

Во вторник, 9 апреля, на стадионе Энфилд в Ливерпуле состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Порту. Время начала матча - 22:00 по Киеву.

В прошлом сезоне команды встретились на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче Ливерпуль одержал разгромную выездную победу со счетом 0:5, а в ответной встрече команды голов не забивали - 0:0.

ЛИВЕРПУЛЬ - ПОРТУ

СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Кейта, Салах, Мане, Фирмино.

«Порту»: Касильяс, Макси Перейра, Филипе, Милитао, Алекс Теллес, Корона, Данилу, Оливер Торрес, Отавио, Марега, Соареш.

В предыдущем раунде турнира "Ливерпуль" оказался сильнее чемпиона Германии "Баварии" (0:0 и 3:1), а "Порту" в конкурентном противостоянии прошел итальянскую "Рому" (1:2, 3:1).

Из-за перебора желтых карточек в матче не сыграет защитник "красных" Эндрю Робертсон.

Потери в составе "Порту" весомее. Из-за дисквалификации игру пропустят Пепе и Эктор Эррера. Травмы не позволят принять участие во встрече Венсану Абубакару и Бруно Косте.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:

"Сейчас я взволнован. Мы уважаем соперника, это опытная и сильная команда. Думаю, они тоже не хотели себе в соперники "Ливерпуль". Нам необходимо не терять концентрацию в нужные моменты и действовать слаженно, чтобы показать хороший результат".

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау:

"Конечно, никто не хотел встречаться с "Ливерпулем", но все мы очень амбициозны. Важно то, что покажет команда в конкретный вечер. Наша судьба в Лиге чемпионов зависит от двух предстоящих поединков. Но нужно идти к цели шаг за шагом. Ни о какой мести говорить нет смысла. У каждой игры своя история. И прошлые результаты никак не влияют на курс, взятый нашей командой. Не надо думать о событиях прошлого года. Нужно получить удовольствие от испытания, которое нам выпало".