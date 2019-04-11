Скачать
Четверг, 11.04.2019
Ломаченко - Кролла: букмекеры назвали фаворита боя
Ломаченко - Кролла: назван фаворит боя
Плей-офф Суперлиги: Днепр дома разгромил Химик
Днепр дома разгромил Химик
Гусяк принесла Украине второе "золото" на чемпионате Европы по борьбе
Гусяк принесла Украине второе "золото" на чемпионате Европы по борьбе
Черкасова принесла Украине третье "золото" на чемпионате Европы по борьбе
Черкасова принесла Украине третье "золото" на чемпионате Европы по борьбе

Роналду попал в команду недели Лиги чемпионов

Роналду попал в команду недели Лиги чемпионов
20:48 Сегодня Телеграф

Новости спорта: УЕФА на своем официальном сайте опубликовал состав команды недели Лиги чемпионов.

В символическую сборную турнира по итогам первых матчей 1/4 финала вошли: Уго Льорис ("Тоттенхэм"); Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Жерар Пике ("Барселона"), Жорди Альба ("Барселона"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"); Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Наби Кейта ("Ливерпуль"); Криштиану Роналду ("Ювентус"), Давид Нерес ("Аякс"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль").

Лучшим игроком недели в ЛЧ стал Льорис.

Аякс - Ювентус: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Напомним, в первых матчах 1/4 финала главного европейского клубного турнира "Ливерпуль" дома обыграл "Порту" (2:0), а "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" (1:0), "Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью (1:1), а "Манчестер Юнайтед" дома уступил "Барселоне" (0:1).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Хорватия: видеотрансляция матча 10 апреля
02 Стали известны цены билетов на бой Усик - Такам
03 "Сначала Уайлдер, а потом - Усик": Джошуа рассказал о планах на будущее
04 "Резиновые изделия вы!": Александр Емельяненко ответил хэйтерам
05 Ломаченко - Кролла: букмекеры назвали фаворита боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь