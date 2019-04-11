Роналду попал в команду недели Лиги чемпионов

В символическую сборную турнира по итогам первых матчей 1/4 финала вошли: Уго Льорис ("Тоттенхэм"); Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Жерар Пике ("Барселона"), Жорди Альба ("Барселона"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"); Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Наби Кейта ("Ливерпуль"); Криштиану Роналду ("Ювентус"), Давид Нерес ("Аякс"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль").
Лучшим игроком недели в ЛЧ стал Льорис.
All out attack! #UCLfantasy pic.twitter.com/XKoaOkFYRm
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 11 апреля 2019 г.
Напомним, в первых матчах 1/4 финала главного европейского клубного турнира "Ливерпуль" дома обыграл "Порту" (2:0), а "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" (1:0), "Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью (1:1), а "Манчестер Юнайтед" дома уступил "Барселоне" (0:1).