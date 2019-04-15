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"Вы - дно": фанаты Черноморца раскритиковали свою команду

"Вы - дно": фанаты Черноморца раскритиковали свою команду
09:25 Сегодня Телеграф Фото: ФК Черноморец

Новости спорта: Болельщики одесского клуба жестко отреагировали на неутешительные результаты команды

Болельщики одесского «Черноморца» своеобразно отреагировали на неудачи команды в текущем сезоне. Во время матча 24-го тура УПЛ против «Олимпика» фанаты «моряков» вывесили баннер с красноречивой надписью «Вы – дно».

Отметим, что «Черноморец» занимает последнее место в чемпионате, имея в активе 17 набранных очков. В последних пяти матчах одесситы заработали 2 очка.

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Следующий матч одесская команда проведет 23 апреля против львовских "Карпат", а "Олимпик" в тот же день сыграет в Киеве сыграет против "Арсенала".

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ФК Олимпик, ФК Черноморец, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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