"Номер свой напиши": Калиниченко ответил Бурбасу

Бывший полузащитник Днепра, Спартака и сборной Украины Максим Калиниченко остро ответил на твит Игоря Бурбаса. Журналист ТК Футбол 1/2 заявлял, что ФК Львов отказался от кандидатуры украинца из-за его связей с Россией.Калиниченко был среди кандидатов на пост главного тренера ФК Львов. Львовяне на прошлой неделе уволили предыдущего наставника команды Юрий Бакалова.

ФК Львів взяв паузу із призначенням Грозного, марно намагався вмовити Сачка і переключився на пошуки іноземця. Інші кандидатури відпали. Щодо Близнюка у босів - сумніви. Калініченко не пройшов кастинг через зв’язки з РФ. Санжар та Заваров не відповідали внутрішній політиці клубу.