Зинченко не сыграет в Лиге чемпионов против Тоттенхэма

Новости спорта: Наставник Манчестер Сити рассказал о травмированных перед матчем с Тоттенхэмом.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в преддверии ответного матча 1/4 финала ЛЧ с «Тоттенхэмом» рассказал о состоянии здоровья травмированных футболистов.

«Не думаю, что Зинченко будет сегодня тренироваться. Остальные вернулись, восстановление проходит хорошо. Фернандиньо вчера тренировался. Не так интенсивно, но все же.

Агуэро готов. Однако ему нужно еще немного времени, чтобы набрать форму», – сказал Гвардиола.

Зинченко получил травму в матче с «Кардиффом» 3 апреля. Сроки его восстановления были оценены в 10 дней.