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Зидан хочет вернуть Лунина

Зидан хочет вернуть Лунина
09:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Андрей Лунин может вернуться из аренды в Реал к новому сезону.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан намерен вернуть украинского голкипера Андрея Лунина из Леганеса, где он выступает на правах аренды.

Французский наставник предложил президенту клуба Флорентину Пересу продать Тибо Куртуа, который, по мнению Зидана, недостаточно выкладывается, и вернуться Лунина.

Исходя из этого, Зидан видит первым голкипером Кейлора Наваса, а вторым - украинца Лунина, сообщает Don Balon.

Зидан принял решение избавиться от пяти игроков Реала

По информации издания, Перес поддержал такое решение тренера.

Ранее сообщалось, что Лунин может вернуться в Реал, если Навас покинет мадридцев.

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ФК Реал, Футбол, Ла Лига, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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