Зидан хочет вернуть Лунина

Новости спорта: Андрей Лунин может вернуться из аренды в Реал к новому сезону.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан намерен вернуть украинского голкипера Андрея Лунина из Леганеса, где он выступает на правах аренды.

Французский наставник предложил президенту клуба Флорентину Пересу продать Тибо Куртуа, который, по мнению Зидана, недостаточно выкладывается, и вернуться Лунина.

Исходя из этого, Зидан видит первым голкипером Кейлора Наваса, а вторым - украинца Лунина, сообщает Don Balon.

По информации издания, Перес поддержал такое решение тренера.

Ранее сообщалось, что Лунин может вернуться в Реал, если Навас покинет мадридцев.