Коваленко готовится сыграть против Динамо

Новости спорта: Травмированный полузащитник «Шахтера» вернулся в общую группу.

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к центральному поединку 25-го тура УПЛ с киевским «Динамо».

Утренняя сессия в загородном комплексе «Святошин» стартовала с 30-минутной теории, затем команда переместилась на газон и больше часа осваивала тактические задачи тренерского штаба. В завершение футболисты работали над ударами по воротам с разных дистанций.

В общую группу вернулся полузащитник Виктор Коваленко, у Максима Малышева и Андрея Тотовицкого по-прежнему индивидуальная программа.

Стартовый свисток арбитра матча «Динамо» — «Шахтер» прозвучит 24 апреля в 18:30 на НСК «Олимпийский».