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Список Роналду: футболист посоветовал Ювентусу купить 6 игроков

Список Роналду: футболист посоветовал Ювентусу купить 6 игроков
12:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Криштиану Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистов.

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду обсудил с руководством клуба планы на летнее трансферное окно.

Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.

Возглавил список Роналду его соотечественник – нападающий «Бенфики» Жоау Фелиш. Также Криштиану хотел бы видеть в «Ювентусе» двух бывших партнёров по «Реалу» – защитника Рафаэля Варана и полузащитника Иско. Помимо них в списке португальца числятся защитник «Ромы» Костас Манолас, нападающий Фиорентины Федерико Кьеза и хавбек «Лиона» Тангай Н’Домбеле.

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Отмечается, что все кандидатуры Роналду уже обсудил лично с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

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Криштиану Роналду, Серия А, Новости футбола, ФК Реал Мадрид.
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