"Я сыграл довольно неплохо": Карлос де Пена о матче с Шахтером

Новости спорта: Карлос де Пена дебютировал за Динамо в официальных матчах.

Новичок киевского "Динамо" Карлос де Пена рассказал о своем первом официальном матче за "бело-синих".

Уругвайский футболист, в частности, отметил, что ему было приятно дебютировать в такой игре, сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

"Как по мне, мы играли неплохо и создали несколько опасных моментов, - сказал де Пена. - Конечно же," Шахтер "- очень хорошая команда, которая сделала все, чтобы мы не забили. Это была равная игра и ничья закономерна. но понятно, что я не могу радоваться этому результату, как и все мои новые партнеры по команде... Кажется, как для дебюта я сыграл довольно неплохо, тем более, что провел на поле все 90 минут. Адаптация идет хорошо, партнеры поддерживают меня, и я действительно рад, что удалось дебютировать в такой важной игре, с таким соперником и на таком стадионе. Верю , что победы над "Шахтером" у нас впереди. Мне бы очень хотелось сыграть побольше таких матчей, и я верю, что могу быть полезным "Динамо" в таких важных играх".