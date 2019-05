Реал и Барселона отреагировали на инфаркт Касильяса

Напомним, сегодня, 1 мая, 37-летний испанский вратарь почувствовал себя плохо после утренней тренировки и был доставлен в больницу. В клубе сообщили, что жизни Касильяса ничего не угрожает. Позже стало известно, что из-за хирургического вмешательства футболист может завершить карьеру игрока.

"Реал" хочет передать всю поддержку своему любимому капитану Икеру Касильясу. Он научил нас на протяжении всей своей карьеры преодолевать трудности, чтобы прославить клуб. Он научил нас тому, что никогда нельзя сдаваться, и показал, что каким бы ни был тяжёлым путь к победе, его можно преодолеть. "Реал" хочет, чтобы наш вечный капитан выздоровел как можно скорее", — говорится в заявлении "Реала", опубликованном на официальном сайте.

"Оставайся сильным, Икер Касильяс! Желаем тебе скорейшего и полного выздоровления", — говорится в сообщении "Барселоны", опубликованном на странице в "Твиттере".

Stay strong, @IkerCasillas! Our best wishes for a quick and complete recovery

