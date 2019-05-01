Скачать
Среда, 01.05.2019
Барселона - Ливерпуль: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Барселона - Ливерпуль: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Джошуа - Руис: бой официально подтвержден
Джошуа - Руис: бой официально подтвержден
Сборная Украины разгромила Нидерланды на ЧМ-2019 по хоккею
Сборная Украины разгромила Нидерланды на ЧМ-2019 по хоккею
Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа
Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа

Реал и Барселона отреагировали на инфаркт Касильяса

Реал и Барселона отреагировали на инфаркт Касильяса
19:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Мадридский "Реал" и "Барселона" поддержали вратаря "Порту" Икера Касильяса, который перенес операцию на сердце после приступа.

Напомним, сегодня, 1 мая, 37-летний испанский вратарь почувствовал себя плохо после утренней тренировки и был доставлен в больницу. В клубе сообщили, что жизни Касильяса ничего не угрожает. Позже стало известно, что из-за хирургического вмешательства футболист может завершить карьеру игрока.

"Реал" хочет передать всю поддержку своему любимому капитану Икеру Касильясу. Он научил нас на протяжении всей своей карьеры преодолевать трудности, чтобы прославить клуб. Он научил нас тому, что никогда нельзя сдаваться, и показал, что каким бы ни был тяжёлым путь к победе, его можно преодолеть. "Реал" хочет, чтобы наш вечный капитан выздоровел как можно скорее", — говорится в заявлении "Реала", опубликованном на официальном сайте.

Порту сделал заявление касательно Касильяса

"Оставайся сильным, Икер Касильяс! Желаем тебе скорейшего и полного выздоровления", — говорится в сообщении "Барселоны", опубликованном на странице в "Твиттере".

Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Ранее футболист долгое время выступал за "Реал". В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны. На европейском и международном клубном уровнях трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Икер Касильяс, Новости футбола, ФК Пору.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов. Тоттенхэм - Аякс: события матча
02 Тоттенхэм - Аякс: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
03 Зидан сожалеет о возвращении в Реал
04 Диллиан Уайт сделал прогноз на бой Джошуа - Руис
05 Роналду купил эксклюзивный и самый дорогой автомобиль
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь